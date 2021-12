Les adolescents sensibilisés aux escroqueries en ligne

Intitulée #TraqueLarnaque, la campagne est conçue comme un jeu (en ligne), grâce auquel le service public guide les jeunes de manière ludique à travers différents types d'arnaques et de conseils.

Pour atteindre le jeune public, quatre influenceurs actifs sur TikTok ou Instagram soutiennent la démarche: Julie Verven et Jonathan Krego pour les francophones, et Aaron De Groeve et Thomas Van Achteren pour les néerlandophones.

En outre, dans des vidéos qui seront diffusées durant les deux prochaines semaines, ils livrent à leurs followers leur expérience personnelle d'une arnaque en ligne, des explications sur les différentes arnaques courantes, et des trucs et astuces pour ne pas tomber dans le piège.

Le site de campagne, qui reprend les vidéos, les questions fréquentes, les trucs et astuces et le quiz, offre également la possibilité de signaler une arnaque et contient une rubrique à destination des parents.