Les 30 ans du musée de la Bande Dessinée, une exposition à ne pas rater !

Il y a trente ans, c’était sans doute un pari un peu fou que de vouloir créer un "Centre Belge de la Bande Dessinée". Et de vouloir le faire dans un bâtiment emblématique de l’Art Nouveau. Aujourd’hui, ce centre est un musée, un vrai, et l’aventure n’en est qu’à ses débuts !

cbbd - © JC Procureur

Le "Centre Belge e la Bande Dessinée" est un vrai musée, qui multiplie les expositions consacrées à toutes les réalités du neuvième art, celui d’hier comme celui d’aujourd’hui. Des expositions qui s’ouvrent à des auteurs de toutes les générations! Sous la houlette de Jean Auquier, aujourd’hui parti vers de nouvelles aventures, ce "centre" est devenu peu à peu un musée de renommée internationale, un lieu où la conservation et le partage sont des mots d’ordre essentiels.

Et c’est bien de partage qu’on peut parler avec l’exposition qui, jusqu’en mars prochain, fait entrer les visiteurs dans l’univers d’un des plus grands auteurs actuels, Emmanuel Lepage ! Auteur de reportages-bd comme " Un Printemps à Tchernobyl ", de séries passionnantes comme "Névé", de livres extrêmement littéraires comme "Les voyages de...", d’albums empreints e silence et de beauté comme Ar-Men, Emmanuel Lepage appartient déjà à la grande histoire de la BD. Et dans cette exposition, qui suit son évolution sans s’occuper, visuellement, d’une linéarité chronologique, il y a un réel plaisir de voir les hommages qu’Emmanuel Lepage rend à quelques "anciens", Follet, Joubert, entre autres, qui, certes, l’ont influencé, mais qui, probablement, ont vu tout de suite en lui un talent extrêmement personnel !