Les 30 ans de la Guerre du Golfe : quand les humoristes s'en emparent

L’opération "Tempête du désert", point d’orgue de la Guerre du Golfe a 30 ans. Le 16 janvier 1991, l’armée américaine à la tête d’une coalition de près de 40 pays lance une attaque contre l’Irak pour libérer le Koweït, envahi en août 1990. La guerre filmée en direct a inspiré quelques humoristes qui nous ont laissé des sketches cultes. Les Inconnus, les Guignols, le trio Boujenah-Bedos-Smaïn sont ceux qui ont osé s’aventurer sur le terrain du rire, en plein conflit armé. Extraits.

Les Guignols et le commandant Sylvestre

Sur Canal +, l’émission "les Guignols de l’Info", baptisée à son lancement en 1988 "Les Arènes de l’info", va connaître le succès avec la Guerre du Golfe. Quand les chaînes de télévision traditionnelles ne parlent que des affrontements militaires, Canal + fait le pari de l’humour et de la dérision. Diffusées en clair à 19h55, les marionnettes, qui n’ont pas encore trouvé leur public, vont cette fois s’inviter dans les foyers de France et de Belgique (via Canal + Belgique).

Deux personnages récurrents vont incarner le programme : PPD (alias PPDA, alias Patrick Poivre d’Arvor, le journaliste de TF1) à la présentation du JT parodique et Monsieur Sylvestre, qui prend les traits de Sylvester Stallone. En Commandant Sylvestre, celui-ci incarne la puissance militaire des Etats-Unis face aux "bougnoules". En patron de la World Company, il incarne cette fois la domination économique et financière américaine. C’est Yves Lecoq qui imite les deux personnages.