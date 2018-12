Les 20 photos qui ont marqué l'année 2018

Le rapprochement entre la Corée du Nord et du Sud, l'effondrement du pont Morandi à Gènes, la chute de gouvernement fédéral... Ce ne sont que trois événements d'une année 2018 marquée. Retour en images sur une année tumultueuse.

Le 23 avril, Salah Abdeslam et Sofiane Ayari ont été condamnés à une peine de 20 ans de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour tentative d'assassinat à caractère terroriste et possession illégale d'armes à feu. Ils écopent de cette peine pour avoir tiré sur des policiers le 15 mars 2016 rue du Dries à Forest, animés d'une intention terroriste.

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le leader nord-coréen Kim Jong Un se sont engagés le 27 avril à œuvrer en faveur de la dénucléarisation en promettant qu'il n'y aurait plus de guerre sur la péninsule, lors d'un sommet historique dans la Zone démilitarisée. Le 12 juin, c'est au tour du président américain Donald Trump de rencontrer le leader nord-coréen à Singapour , marquant le début d'un sommet historique entre les deux dirigeants

Une fusillade s'est produite le 29 mai à Liège . Vers 10h30, un homme a tué deux policières avec une arme blanche et s'est emparé de leurs armes de service. Les faits se sont produits près de l’athénée Léonie de Waha, sur le boulevard d’Avroy. Le suspect, né en 1982 , a ensuite continué à pied. Il s’en est pris à un véhicule et a tué un jeune homme qui se trouvait à bord. Une fois entré dans l’athénée Waha, l’assaillant a pris deux femmes en otage. L’auteur des faits a alors été abattu par la police, après avoir tiré en direction des forces de l’ordre.

La peste porcine africaine est une maladie virale qui touche essentiellement les porcs mais aussi les sangliers. Le 13 septembre, la crise porcine africaine éclate en Belgique. Plusieurs sangliers sont touchés par la maladie et des porcs doivent être abattus. Un périmètre de sécurité est mis en place dans les Ardennes. Retrouvez notre dossier spécial sur cette crise .

Le 14 septembre, un pont autoroutier s'est effondré à Gênes , en Italie, aux alentours de midi. Plusieurs dizaines de voitures et de camion ont chuté dans le vide, d'une hauteur de 45 mètres. L'accident, dont les causes sont encore inconnues , a fait 43 morts.

Charles Aznavour n'est plus

Charles Aznavour, dernier des géants de la chanson française, est mort dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, à l'âge de 94 ans à son domicile dans les Alpilles (sud de la France). "Je suis Français et Arménien, les deux sont inséparables comme le lait et le café", résumait Charles Aznavour en recevant son étoile sur le "Walk of fame" à Hollywood. La photo est prise le 15 décembre lors du concours de Miss France à Lille.