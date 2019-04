Le Wi-Fi 6 dernière génération, bientôt en service?

La firme américaine Cisco, une référence dans le monde de la technologie, vient de lancer sa dernière génération de produits Wi-Fi, ce réseau sans fil qui nous permet de connecter nos smartphones et nos ordinateurs à Internet. Le Wi-Fi 6, un nouveau standard technologique, doit permettre de remédier aux faiblesses du Wi-Fi traditionnel.

"Tout le monde a connu la période d’être dans une salle de concert ou d’être dans un endroit où il y a énormément de personnes, et tout d’un coup la qualité du Wi-Fi tombe très fort et il n’y a quasiment plus de bande passante, il n’y a quasiment plus rien qui passe. Le Wi-Fi 6 corrige ce genre de problème, donc on peut connecter plus de personnes avec plus de bande passante et avec plus de vitesse", explique Arnaud Spirlet, patron de Cisco Belgique Luxembourg.

Pour autant, le Wi-Fi n'est pas un concurrent sérieux pour les réseaux 5G à venir, puisqu'à l'extérieur, le réseau 4G aujourd’hui et bientôt le réseau 5G continuent de s’imposer. A l’intérieur des bâtiments, le Wi-Fi a toutefois sa place.

"On a tous eu cette expérience de rentrer dans un bâtiment et que tout d’un coup on n’a plus de 3G, que la connexion data sur son téléphone se réduit à peau de chagrin et qu’on est un peu bloqué. On ne sait plus utiliser ses applications, on ne sait plus interagir et ainsi de suite, parce que la structure du bâtiment fait une cage de Faraday, parce qu’il y a des interférences ou parce qu’on est dans une grande ville avec énormément de bâtiments tout autour, et tout d’un coup la densité du data descend", déplore Arnaud Spirlet.

"C’est là où le Wi-Fi 6 prend évidemment la main. C’est donc pour ça que je disais que dans tous les environnements d’entreprises, de stades, à vocation privée, le fait d’avoir une bonne couverture en Wi-Fi 6 permet de maintenir cette qualité de service et d’avoir alors une complémentarité entre les deux, plutôt que l’un qui prend l’autre"

Arnaud Spirlet est en tout cas convaincu que la 5G et le Wi-Fi 6 vont collaborer étroitement. "On pourrait se demander si on a encore besoin du Wi-FI alors qu’on a la 5G", avance-t-il. "La réponse est oui, parce que les deux collaborent énormément, parce qu’on va pouvoir passer de façon quasiment transparente de l’un à l’autre lorsqu’on est en conversation, lorsqu’on est en train de regarder une vidéo ou lorsqu’on est en train de travailler, et l’utilisation de la 5 G et du Wi-Fi 6 va aussi amener d’autres applications. On va connecter plus d’objets, on va penser mobile first".

La technologie Wi-Fi 6 est prête et quelques sociétés l’ont déjà installée. Cela devrait toutefois prendre encore plusieurs années pour que le Wi-Fi 6 soit généralisé dans les entreprises, les salles de concert, les réseaux de transports publics ou encore les hotspots.