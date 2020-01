Le vrai du faux : ce que montre vraiment cette image de l'Australie en train de brûler

Nous avons pris contact avec Anthony Hearsey pour en savoir plus sur sa méthodologie et les logiciels utilisés, sans réponse pour le moment.

Et Ion Studio Image de préciser : "Malheureusement, certaines personnes, dont des médias, se sont passées des détails et ont pris cette image pour une photographie. Ce n’est pas une photo satellite. C’est une vue artistique de ces terribles événements, basée sur des données scientifiques."

Autre précision, apportée sur Instagram par Ion Studio Image , l’entreprise pour laquelle Anthony Hearsey travaille : "Parfois, nous faisons des images qui vous convainquent que l’incroyable est possible avec notre talent, mais nous ne voulons pas déformer la réalité. Anthony a voulu jouer avec un nouveau logiciel de rendu. […] Le but était de faire une image sombre et menaçante, tout comme le sont les feux dévastateurs."

Le graphiste basé à Brisbane s’est basé sur le Fire Information for Resource Management System (Firms), un programme de la NASA qui collecte des données satellites et les place sur une carte presque en temps réel. Les dernières données de FIRMS peuvent être retrouvées en cliquant ici .

"Une petite visualisation 3D des feux en Australie. Fait avec les données de la NASA, entre le 5 décembre 2019 et le 5 janvier 2020. Ce sont toutes les zones qui ont été affectées par les feux. L’échelle est un peu exagérée. Notez aussi que toutes les zones ne sont pas en ce moment en train de brûler", écrit Anthony Hearsey, l’Australien qui a créé cette image et l’a postée sur son compte Instagram ce dimanche 5 janvier.

Les fumées des incendies en Nouvelle-Galles du Sud visibles depuis le satellite météo japonais Himawari-8 - © himawari8.nict.go.jp

Que montrent vraiment les satellites ?

Techniquement, les flammes des incendies en Australie ne sont pas visibles telle quelles de l’espace. Les fumées, par contre, sont bien mises en évidence. Fin décembre, nous vous proposions d’ailleurs une vidéo "timelapse" (à retrouver en fin d’article) reprenant des images capturées par le satellite météo japonais Himawari-8.

Autre moyen de prendre conscience des dégâts : les satellites d’observation de la terre Sentinel-2, appartenant à l’Agence spatiale européenne. Ils survolent la terre et proposent de précieuses données. En adaptant les filtres et les paramètres de rendu d’image, on peut clairement voir les zones où les feux font rage… et les fumées générées par ces incendies.