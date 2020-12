Le violoniste virtuose Ivry Gitlis est décédé à l'âge de 98 ans

Violoniste virtuose mondialement reconnu, aimant partager sa passion avec le plus large public, Ivry Gitlis est décédé jeudi matin à l'âge de 98 ans, à Paris, a annoncé la famille.

Ambassadeur de bonne volonté de l'Unesco, cet Israélien résidant en France avait une place à part dans le monde musical classique: réputé pour ses interprétations, parfois atypiques, du répertoire, il était également à l'aise dans le jazz ou la musique tzigane.

Premier artiste israélien à se produire en URSS (en 1955), fondateur de nombreux festivals (à Vence, Menton, Saint-André-de-Cubzac etc), il était aussi un ardent défenseur du processus de paix israélo-palestinien.

Cheveux blancs en broussaille et yeux bleus perçants, personnalité charismatique, fantasque, farouche et narcissique, Ivry Gitlis jouait généralement, immobile et les yeux fermés. Son violon: un Stradivarius de 1713 acquis en 1964.

C'était un artiste populaire, volontiers présent à la télévision à la fin du XXe siècle. Il fut l'un des invités de prédilection de l'émission culte de Jacques Chancel "Le Grand Échiquier".