Le tournage de Koh-Lanta a été interrompu suite à une accusation d'"agression sexuelle"

Des rumeurs de viol, de bagarre et de "coups à l'arme blanche" s'étaient emparées d'Internet devant le refus de la production de dévoiler plus de détails sur l'annulation inopinée de cette édition, tournée dans le Pacifique.

"Nous ne sommes ni juge, ni procureur et tenons à respecter la parole de l'une comme la présomption d'innocence de l'autre", raison pour laquelle la société avait d'abord décidé de garder le silence sur les causes de "l'incident".

L'ex-directrice de la Star Academy, autre programme à succès de TF1 diffusé dans les années 2000, a dès lors appelé à la plus grande prudence quant aux "faux posts que certains internautes s'autorisent à faire" et au respect de l'anonymat des concurrents concernés.

"En qualité de producteur, nous avons le devoir de constater les conséquences de cette situation sur le tournage. Koh-Lanta est un jeu d’aventure familial. J’ai estimé en concertation avec les équipes sur place que les conditions de la réalisation de cette nouvelle édition n’étaient plus suffisamment sereines. C’est un choix qui s’est imposé à nous pour le bien des participants et de nos équipes" ajoute Alexia Laroche-Joubert.

C'est un coup dur pour TF1, à qui le jeu lancé en 2001 et adapté de l'émission américaine "Survivor", assure des audiences confortables. Le dernier épisode en date, diffusé vendredi 4 mai, avait attiré plus de 4,8 millions de téléspectateurs en France.

Ce n'est pas la première fois que le tournage de l'émission s'arrête brutalement. En mars 2013, un candidat, âgé de 25 ans, était mort d'un arrêt cardiaque pendant la première journée de tournage au Cambodge. Le tournage avait aussitôt été arrêté par TF1 et ALP. Une semaine plus tard, le médecin chargé de veiller sur les participants, s'était suicidé, estimant avoir été injustement mis en cause et "sali" par les médias. L'autopsie du candidat avait par la suite révélé une maladie cardiaque non décelée.