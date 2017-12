Le Top 10 des films sortis au cinéma en 2017

Que retenir de l’année cinéma? L’irruption de Netflix au Festival de Cannes, les décès de mythes du cinéma français (Jeanne Moreau, Jean Rochefort, Danielle Darrieux), le montée en puissance de la Mostra de Venise, l'"affaire Weinstein", le rachat de la Fox par Disney… Mais aussi, heureusement, quelques films vraiment mémorables.

La La Land

Mise en scène virtuose de Damien Chazelle et partition magnifique de Justin Hurwitz pour une fausse " comédie " music ale, et une vrai tragédie existentielle. Avec un couple désorm ais mythique : Emma Stone et Ryan Gosling.

The Square

Palme d’or surprise à Cannes, cette fable sur les impostures du monde culturel contemporain confirme l’originalité du cinéaste Ruben Ostlund, entre l’humour surréaliste de Luis Bunuel et le regard behavioriste de Michaël Haneke.

Faute d’amour

Le récit implacable de la disparition d’un enfant dans une Russie gangrénée par ses dérives capit alistes et le règne du chacun pour soi. Mise en scène magistrale d’Andreï Zviagintsev.

Dunkerque

Le film de guerre historique filmé au présent, comme un récit de survie. Epoustouflant. Christopher Nolan réinvente le genre.

Paddington 2

Bien plus qu’un aimable divertissement familial de Noël, ce deuxième épisode des aventures de l’ours iconique de Grande-Bretagne est une prouesse inouïe de l’animation et un bijou de poésie et d’humour.

Blade Runner 2049

Le surdoué Denis Villeneuve réussit un pari impossible : donner une suite à un classique de la science-fiction sans copier l’original ni le trahir. Impressionnant.

Le sens de la fête

Dans un cinéma français en totale déréliction, le tandem Tolédano/Nakache sauve l’honneur et réussit une comédie sociale virtuose, spirituelle et profonde. Avec un impérial Jean-Pierre Bacri.

You were never really here

La trop rare cinéaste écossaise Lynne Ramsay signe un “film noir” impressionniste et organique, avec un inoubliable Joaquin Phoenix.

Manchester by the sea

"Less is more" : Kenneth Lonergan, avec une sobriété imparable et une économie de moyen, signe un mélodrame fort, porté par Casey Affleck.