Le stress des réseaux sociaux créerait plus de dépendance à ces réseaux, selon une étude

Quelles sont nos réactions face au stress que peut générer l’utilisation des réseaux sociaux ? Pour répondre à cette question, des chercheurs des universités de Lancaster, de Blamberg, et de Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnberg, ont étudié les habitudes de près de 440 utilisateurs de Facebook. Dans cette étude, les chercheurs expliquent que face au technotress, autrement dit le stress causé par l’usage des réseaux sociaux, les utilisateurs ont tendance à réagir de deux façons différentes : soit, ils s’éloignent du réseau social pour voir des amis, et réaliser d’autres activités, ou au contraire, au lieu d’éteindre leur téléphone, ils ont tendance à rester sur Facebook ou Instagram, afin de publier des photos, jouer en ligne ou checker le nombre de likes sur leur profil. Comme l’explique Joël Billieux, professeur de psychologie à l'université du Luxembourg, tout le monde n’a pas la même façon de réagir au stress : "si vous mettez deux enfants dans un bac à sable, et puis qu’à côté, des gens commencent à se bagarrer, un des enfants va se mettre à fixer ces gens qui sont en train de se bagarrer à côté et développer un sentiment d’anxiété, et l’autre va regarder ailleurs, et se diriger vers une autre activité."

Les personnes dotées d’une faible régulation émotionnelles, plus à risque

Néanmoins, ce professeur nuance les conclusions de cette étude. Le risque de développer une dépendance accrue aux réseaux sociaux liée au stress associé à ces dits réseaux est plus important chez les personnes dont les stratégies de régulation émotionnelles ne sont pas bonnes." Quelqu’un qui va penser à autre chose, réévaluer la situation, va plutôt s’éloigner de la source du stress, et on a d’autres personnes chez qui le fait de s’inquiéter va être considéré comme la manière de s’en sortir. On a différentes manières de réagir face à des événements stressants, et là où c’est plus risqué ce sont chez des personnes qui sont plus dans l’inquiétude, la rumination, et moins dans la réévaluation. Ces personnes-là seront plus à risque de développer une utilisation plus excessive," précise Joël Billieux.

Enfin, celui-ci se montre également prudent face à la méthode employée par les chercheurs, pour réaliser cette étude. " Le design de cette étude est une mesure à un moment donné. Donc, avec la manière dont ces données ont été récoltées par les chercheurs, on ne peut pas insérer un lien de causalité. Elle est corrélationnelle. Donc, on observe des associations de phénomènes. Chez les gens qui ont ce technostress, on observe une tendance à s’échapper vers d’autres activités ou à switcher vers d’autres applications. Maintenant, reste à comprendre qu’est ce qui provoque quoi, et ça l’étude ne permet pas d’y répondre,"affirme ce professeur en psychologie.

Il rappelle qu’il n’y a qu’une faible proportion de personnes qui auront des conséquences négatives suite à l’usage excessif des réseaux sociaux. Et que si vous êtes victimes du stress lié aux réseaux sociaux, rien que switcher off pour la plupart des applications ou utiliser le mode "ne pas déranger" de votre smartphone va réduire le nombre de fois où vous êtes sollicités par votre smartphone.