Le streaming audio représente, pour la première fois, plus de la moitié des ventes musicales belge

En 2017, le streaming et le téléchargement représentaient ensemble 54% du marché. En 2018, les Spotify, Deezer, Apple/Google Music, etc., sont, seuls, majoritaires. Le téléchargement (iTunes, Groove Music Pass, Juno, etc.) passent de 13% à 9%. Le marché du CD passe de 37% à 26,77%, celui du vinyl, qui a connu une très forte hausse de 2015 à 2017, se tasse légèrement passant de 8% à 7,11%. Les autres formats physiques musicaux (DVD, etc.) baissent également.

Le secteur semble avoir gagné la bataille contre le piratage intensif dont il était victime au début des années 2000. Spotify, le leader mondial, a, enfin, annoncé de premiers résultats financiers bénéficiaires, 13 ans après sa fondation (bien qu'au final, la compagnie devrait perdre entre 200 et 360 millions d'euros, sur l'année). Le streaming musical est rentré dans les mœurs des Belges et de millions de personnes partout dans le monde.