Le stockage gratuit des photos avec Google, c'est bientôt fini

"Stockage gratuit et classement automatique de tous vos souvenirs". Ça, c’est maintenant. Mais à partir du 1er juin prochain, utiliser Google Photos ne sera plus totalement gratuit. Une limite de 15 gigas sera accordée pour celles et ceux qui utilisent le cloud de Google. Au-delà, il faudra payer, comme vient de l’annoncer le géant du web. La raison : une demande d’utilisation du service de plus en plus grande.

Les utilisateurs du très populaire Google Photos ont reçu un mail leur annonçant la modification, un peu avant l’été prochain – juste avant les vacances, propices à dégainer l’appareil-photos de son smartphone -, des conditions générales d’utilisation. Concrètement, les clichés pris en haute qualité (haute qualité selon Google, ce qui signifie jusqu’à 16 mégas) seront repris dans le quota des 15 GB de base offerts par Google (mail ou drive). Et 15 GB, on peut très rapidement les atteindre.

Gratuité pour les clichés pris avant le 1er juin 2021

Lorsque le plafond est atteint, soit on nettoie sa mémoire, soit on stocke ses clichés dans un disque dur externe, soit on s’abonne à Google One pour stocker ses photos. Le prix de l’abonnement "one" est de 2 euros par mois pour une capacité de 100 GB supplémentaires. Pour les plus gourmands, il y a aussi les formules 200 GB pour 2,99 euros par mois et 2 Tera pour 9,99 euros par mois.

Heureusement, les photos stockées avant le passage au service payant ne seront pas comptabilisées dans les 15 gigas, du moins pour le moment. Ce ne sont que les clichés pris après le 1er juin 2021 qui seront pris en compte.

Obtenir une estimation de la durée de votre plan de stockage

Ce n’est pas tout. Comme le dit Google, "vous pouvez obtenir une estimation de la durée de votre plan de stockage actuel en visitant la nouvelle page de stockage de Google". Et pour les absents de longue de durée, "si vous restez inactif ou si vous dépassez votre quota de stockage pendant plus de 24 mois, toutes vos photos et vidéos sur Google Drive pourraient être supprimées". A bon entendeur…

En tout cas, ces nouvelles dispositions vont braquer plus d’un utilisateur. Si Google pense que seuls 20% de son milliard de clients dans le monde va atteindre la limite des 15 GB, beaucoup risquent tout de même de revoir leur manière de stocker des photos.

Google Photos était pourtant leur fidèle allié. Lancé en mai 2015, il permettait le stockage illimité et gratuit de photos, parfois de manière automatique, pour celles et ceux possédant un smartphone Android.

A partir de l’année prochaine, les fidèles de Google Photos seront peut-être tentés d’aller voir ailleurs. Apple et son système d’exploitation iOS permettent aussi la sauvegarde via l’iCloud. Au-delà de 5 Gigas, les forfaits coûtent 0,99 euro par mois pour 50 GB. D’autres solutions payantes existent encore pour les non-Apple comme DropBox, OneDrive, Flikr, Joomeo, Amazon photos…

On l’a dit : Google Photos, c’est un milliard d’utilisateurs mais aussi quatre trillions de photos stockées (4000 milliards d’images) et 28 billions de photos et vidéos téléchargées chaque semaine.