Le spectacle de dinosaures à taille réelle revient à Bruxelles

A partir de demain soir et pour trois représentations en Français, le spectalce "Sur la terre des dinosaures" revient à Bruxelles. Il sera présenté au Palais 5 du Heysel. Ce spectacle tourne dans le monde depuis une petite dizaine d'années. Il s'agit d'une mise en scène de l'évolution des dinosaures parallèlement aux changements climatiques et tectoniques responsables de la disparition de nombreuses espèces.

Un show à 20 millions de dollars très bien huilé



Le plus impressionnant est sans doute le fait de se trouver face à des dinosaures reproduits à taille réelle. Tout semble y être : l'oeil mobile, la texture précise de la peau, et la fluidité des mouvements, malgré la masse de ces animaux. Au total 50 personnes travaillent sur le spectacle, très grand public et réglé comme du papier à musique. Parmi les techniciens, des marionnettistes de dinosaures dont fait partie Olivia Lathuillière. "On est trois par dinosaure. Donc il y a un conducteur sur la scène qui s'occupe des déplacements dans l'espace, et nous en haut, il y a le lead qui s'occupe de tous les mouvements du corps et puis moi qui m'occupe de tous les mouvements du visage et du son. C'est de la répétition comme une chorégraphie, en fait".

20 millions de dollars ont été mobilisés pour mettre le spectacle sur pieds. Aujourd'hui le prix des places les moins chères s'élève à 46 euros.