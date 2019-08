Le Ronquières festival est lancé !

Ça y est ! Le Ronquières festival a démarré ce samedi sur le coup de midi. Durant tout le week-end, une vingtaine d’artistes se produiront sur les deux scènes du Plan incliné de Ronquières. Le festival en est à sa 8e édition, et son succès ne se dément pas : il attire aujourd’hui quatre fois plus de spectateurs qu’à ses débuts. La clé de cette réussite réside dans le savant mélange entre talents naissants et talents confirmés.

Un festival à la programmation très variée

Parmi les têtes d’affiche de l’édition 2019, des chanteurs qu’on ne présente plus : Eddy De Pretto, Lomepal, Zazie, ou encore Coeur de pirate. Mais, la programmation du festival fait aussi la part belle aux talents émergents. Gino Innocente, l’un des organisateurs, épingle ses coups de cœur : "un artiste comme Adam Naas, Last train pour quelque chose d’un peu plus rock, ou encore Clara Luciani avec les deux, ou trois titres qu’on connaît, mais tout le concert vaut la peine d’être suivi." Pop rock, soul, rap, hip-hop ou encore chanson française… l’ADN du Ronquières festival est éclectique et veut toucher tous les publics, adultes et plus jeunes. "C’est vraiment tout public. On dit parfois de 7 à 77 ans, mais cette année, ce sera peut-être même moins de 7 ans, car on voit beaucoup de jeunes se promener avec leurs parents. Ils viennent avec leurs parents pour la première fois dans un événement comme celui-là," explique Gino Innocente.

Le festival est réputé pour son caractère convivial, dans un cadre majestueux. Une petite amélioration au niveau de l’espace est proposée cette année. "On a de nouveau aéré un peu plus le site en agrandissant ce que nous, on appelle la scène tribord, une plaine un peu en hauteur et assez sympa, qui permet de toujours suivre les concerts en étant un peu en retrait. Les festivaliers avaient adoré l’année dernière," précise Gino Innocente.

Côté pratique, avoir de l’argent liquide sur soi n’est plus indispensable sur le site depuis 3 ans. Le festival fonctionne avec le système cashless et Payconic Bancontact.