Le Ronquières festival aura bien lieu en 2021: les dates viennent d'être communiquées

Bonne nouvelle pour les fans de musique: malgré quelques incertitudes persistant quant à certains éléments comme les certificats Covid, l'équipe du Ronquières festival a décidé de bien organiser l'événement en 2021, comme ils l'annoncent sur leur page Facebook.

Et ce sur base de l’annonce du gouvernement, lors du CODECO du 11 mai dernier, d'autoriser après le 13 août les événements de plus 5000 personnes sans masque, sans distanciation et sans limitation du nombre de festivaliers. Le Ronquières festival aura donc lieu... les 14 et 15 août, ce qui lui permettra de bénéficier de ces conditions assouplies.

L'affiche sera communiquée prochainement et les organisateurs assurent que "les billets déjà achetés (ndlr: pour 2020) seront bien entendu valables pour cette édition".