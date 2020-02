Le roi assistera au retour de West Side Story à Broadway

Présents à New York à l’occasion d'un discours prévu au Conseil de sécurité de l’ONU, le roi Philippe et la reine Mathilde assisteront ce mercredi soir à la représentation de la mythique comédie musicale West Side Story. Le couple royal se rendra sur l'avenue Broadway, épicentre du théâtre et des arts de la scène, vers 20h. Et le choix du programme n'est pas un hasard : le retour du 'musical' mythique est dû à Ivo Van Hove et Anne Teresa De Keersmaeker, deux artistes belges.

3 images Le roi et la reine au Palais royal de Bruxelles, en compagnie du metteur en scène Ivo Van Hove. © Belga Images

En effet, après plusieurs adaptations, dont un film de Steven Spielberg attendu pour 2020, les chansons de West Side Story reviennent à Broadway. Cela faisait dix ans que cette légendaire comédie musicale n'avait plus été jouée à Broadway. Les chorégraphies originales de Jerome Robbins laissent place à celles d'Anne Teresa de Keersmaeker, Ivo Van Hove assurant la mise en scène. D’autres institutions prestigieuses comme l’Opéra de Paris ou le Berliner Festpiele ont déjà accueilli les deux artistes belges, dont la renommée est mondiale.

Quelques légers changements

Pour cette re-création de la mythique comédie, Ivo Van Hove a cependant prévu quelques changements. La chanson I Feel Pretty ainsi que le ballet Somewhere sont supprimés. Le metteur en scène anversois a décidé également d’annuler l’entracte afin que la comédie musicale ne soit composée que d’un seul acte : il espère ainsi refléter la course contre la montre à laquelle sont soumis Maria et Tony, les deux protagonistes.

3 images Leonard Bernstein, chef d'orchestre et compositeur original de la pièce West Side Story © Library of Congress Tous droits réservés

Leonard Bernstein et Jerome Robbins ne réalisaient sûrement pas, en 1957, la portée de l'oeuvre qu'ils étaient en train de créer. Pourtant, une nouvelle page de l’histoire du théâtre se tourne alors. Le 26 septembre 1957 se joue la première représentation de West Side Story. Le scénario : un Roméo et Juliette des temps modernes, les années 50 sur fond de guerre des gangs dans le quartier ouest de Manhattan. L'équipe de mise en scène gagnera deux prix, notamment pour les costumes et les décors. L'œuvre est un succès immédiat et se hisse très vite au rang de chef-d’œuvre. Rien qu'à Broadway, elle sera jouée plus de 700 fois.