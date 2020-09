Le retour du Brussels Philharmonic, c'est ce soir à Flagey au Studio 4

Après 6 mois de silence, le Brussels Philharmonic remonte sur les planches. Cet orchestre de la Communauté Flamande (dont la réputation dans l'interprétation du répertoire de musique de film n'est plus à faire puisqu'il avait remporté un Golden Globe pour Aviator et un Oscar pour The Artist) a prévu pour son retour ce soir à Flagey un programme court, conçu pour que le concert puisse être donné deux fois au cours de la soirée. C'est le chef permanent et directeur musical de l'orchestre Stéphane Denève qui dirigera ce samedi. "C'est une immense joie de pouvoir faire à nouveau de la musique, dit-il. Après 6 mois de silence forcé, ça a été extraordinaire de réentendre la musique de Beethoven ici dans cette si jolie salle de Flagey. Même si on a dû s'adapter, même si on doit jouer avec des distances avec les musiciens, on réussit à avoir le vrai plaisir de faire de la musique ensemble et c'est si précieux, comme l'air que l'on respire".

Tout le monde portera un masque Tout le monde portera un masque, même les choeurs - © Tous droits réservés Pour interpréter la musique qui sera jouée ce soir (Mahler et Beethoven, dont la célèbre 5ème symphonie), les musiciens devront porter un masque. Y compris les choeurs de la Radio Flamande et le chef d'orchestre. Outre le port du masque, les mesures d'hygiène relatives au Coronavirus imposent une certaine distance entre les interprètes. Ainsi, il y aura 2 mètres entre chaque chanteur (les choristes ont été installés sur les balcons du Studio 4), et pareille distance entre les instrumentistes. Conséquence directe de ces nouvelles donnes : le Brussels Philharmonic est limité à 50 musiciens sur la scène. "On a décidé de ne plus mettre au chômage technique les musiciens, déclare Gunther Broucke, le directeur général du Brussels Philharmonic. On a fait un roulement au sein de l'orchestre. Ainsi les musiciens qui ne sont pas dans une production orchestrale font d'autres projets en musique de chambre par exemple, avec de petites formations. De la sorte, on garde un temps plein pour tout le monde".

Jouer et chanter dans des conditions très différentes Stéphane Denève - © Liesbet Peremans Toutes ces mesures ne sont pas sans conséquence sur la manière dont les chanteurs et les instrumentistes interprètent la musique. Même pour le chef d'orchestre Stéphane Denève, le fait que l'architecture classique de l'orchestre soit modifiée, cela a un impact sur sa manière de diriger. "Il a fallu travailler pour changer les balances entre les instruments, déclare Stéphane Denève. C'est un petit peu comme à une table de mixage, l'on va pousser certains instruments et en baisser d'autres. Certains sont plus éloignés alors il faut qu'ils jouent plus fort etc. Le but est d'offrir au public la même cohésion, le même mélange des sons que l'on a dans des conditions normales. Je pense que c'est aussi un challenge qui est devenu une opportunité de chercher quelque-chose de différent. (...) C'était une opportunité aussi de faire une recherche sonore. Je peux en tous cas vous rassurer : ça sonne très bien et ça sonnera pour le public comme une vraie expérience symphonique".

Ne pas entendre ses collègues respirer Jill Jeschek, piccolo solo dans le Brussels Philharmonic - © Tous droits réservés Pour les musiciens de l'orchestre, les distances imposées entre chaque pupitre, cela a beaucoup d'importance. La flûtiste Jill Jeschek jouera du piccolo au cours de la soirée, dans le dernier mouvement de la 5ème symphonie de Beethoven. "Normalement je suis devant mais maintenant que c'est plus espacé je dois aller un étage plus haut. C'est nouveau, je suis plus loin du chef d'orchestre". Jill Jeschek est aussi plus loin que d'habitude de tous ses collègues flûtistes : "ça change un petit peu moins que ce que je ne le pensais, heureusement j'entends quand même assez bien tous les autres. Mais on sent la distance dans le sens surtout où l'on sent moins la respiration. Normalement j'entends la respiration des collègues à côté et du coup pour commencer ensemble, par exemple, c'est un peu plus difficile".

Une perte de 2 millions d'euros pour le Brussels Philharmonic A cause de l'arrêt des concerts en Belgique et à l'étranger, le Brussels Philharmonic a perdu plus de 2 millions d'euros. D'énormes tournées internationales de l'orchestre ont dû être supprimées suite à la crise du Coronavirus. L'accompagnement des finales du Concours Reine Elisabeth a également été annulé puisque le concours n'a pas eu lieu. Ce soir le Brussels Philharmonic accueillera un maximum de 200 personnes au Studio 4 (concerts à 18h30 et à 21h, tout à fait complets). Tout le programme de la soirée se trouve sur le site de l'orchestre. Tout prochainement Flagey annonce pouvoir augmenter sa jauge, et accueillir dans son magnifique Studio 4 davantage de public.