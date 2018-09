Le réalisateur Jacques Audiard pointe le sexisme dans les festivals de cinéma

Une des polémiques qui agite la Mostra de Venise cette année, c’est la faible présence des femmes: sur les 21 films en compétition, un seul est signé par une réalisatrice.

Ce dimanche le cinéaste Jacques Audiard, qui présente en compétition son nouveau film, un western intitulé "The Sisters Brothers" a réagi vivement face à ce problème de sexisme dans les festivals : "Ne nous posons pas la question du sexe des films, qui est de la métaphysique. On a juste à se poser la question: 'Est-ce que les festivals ont un sexe? Est-ce que les dirigeants des festivals ont un sexe? C'est une question simple : oui. Cela fait à peu près 25 ans que mes films sont dans des festivals, j'ai vu l'est, l'ouest, le sud, le nord. Je n'ai pas vu de femme à la tête des festivals. Je pense qu'il y a là un problème. L'autre problème aussi c'est que en 25 ans, j'ai souvent vu les mêmes têtes, les mêmes visages, les mêmes hommes à des postes différents mais étant toujours là. Vous commencez à comprendre un peu le truc, le système! C'est cela qui ne va pas".