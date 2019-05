JackSels/filmmusic/Jukebox1955.mp4 - 22/05/2019 Jack Sels.(1922-1970) The legendary Antwerp jazz tenorsaxophonist as a moviecomposer. Jukeboxscene from 'Meeuwen sterven in de haven' (Belgium 1955). A movie by Roland Verhavert, Rik Kuypers and Ivo Michiels. Music: Jack Sels, Max Damasse, Jos van der Smissen, A. Casarès. Actor: Julien Schoenaerts.