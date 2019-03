Le rappeur martiniquais Kalash arrêté par la police à Paris (vidéo)

« Il y a quoi ici ? », répète-t-il plusieurs fois très énervé en s’adressant aux policiers. Ces derniers lui saisissent les bras, Kalash tente de se débattre en leur demandant de le lâcher. La police maîtrise finalement le rappeur sur le capot de la voiture.

Le rappeur de 31 ans a été arrêté pour un délit de fuite après plusieurs accrochages avec sa Porsche sur les Champs-Elysées. Ce que l’on peut constater dans cette autre vidéo (en lien du post Twitter), tournée à l’occasion de la 18ème manifestation des Gilets Jaunes.

La scène débute à 34 minutes et 35 secondes, on entend la femme qui filme la scène dire qu’une Porshe rentre dans plusieurs voitures. On voit effectivement Kalash à 36 minutes et 12 secondes, hors de sa voiture.