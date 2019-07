Le rappeur américain A$AP Rocky arrêté à Stockholm après une bagarre

Le rappeur américain A$AP Rocky a été arrêté mardi soir pour des soupçons de coups et blessures lors d'une visite à Stockholm en Suède, où il se produisait, ont annoncé les autorités du pays mercredi. L'artiste aurait été impliqué dans une bagarre dimanche soir dans la capitale suédoise. Une enquête a été ouverte.

Plusieurs médias suédois ont publié sur leur site une vidéo amateur où l'on voit le rappeur plaquer un jeune homme au sol, avant de lui donner des coups de pieds, aidé par quelques-uns de ses acolytes. L'artiste a lui-même placé sur son compte Instagram une vidéo montrant que deux jeunes les suivent et qu'il s'en suit une altercation dans la rue.

Trois autres membres de l'équipe d'A$AP Rocky ont par ailleurs été arrêtés, dont deux sont également suspectés de coups et blessures. Selon le parquet suédois, on devrait savoir samedi après-midi s'ils seront placés ou non sous mandat d'arrêt.

De son vrai nom Rakim Mayers, A$AP Rocky, âgé de 30 ans, est notamment connu pour ses titres "Fuckin' Problems" et "Praise the Lord (Da Shine)". Il est actuellement en tournée européenne et doit notamment se produire au festival de Dour le dimanche 14 juillet. Il est également à l'affiche de Tomorrowland le 21 juillet. Le trentenaire devait par ailleurs monter sur scène lors du festival Vestiville à Lommel (Limbourg) le week-end dernier mais celui-ci a été annulé en dernière minute pour des raisons liées à la sécurité.