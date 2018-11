Le Prof en 100 Tweets : la vie dessinée d'un enseignant heureux mais lucide !

Un prof vous parle… En quelques mots choisis, en quelques dessins aussi ! Et c’est à la fois réjouissant et tristounet. Comme la vie, la nôtre, celle des élèves, celles des enseignants !

le prof en 100 tweets - © éditions i

Etre " prof ", ce n’est pas une sinécure ! Etre prof, c’est avoir des tas de congés ! Etre prof, c’est être en proie à l’angoisse ! Etre prof, c’est le plus beau métier du monde ! Etre prof, c’est avoir prise sur le monde réel ! Etre prof, c’est subir les errances du monde moderne ! Etre prof, c’est être obligé de se ressourcer sans cesse !

Voilà quelques-uns des clichés qui courent, de réseau social en discussion de bistrot, sur le monde enseignant. Et on pourrait en rajouter bien d’autres encore !

Dans la réalité, être prof, c’est se trouver, chaque jour de boulot, en face de quelques jeunes qui, eux, sont là pour trente-six raisons différentes : par véritable intérêt, par obligation, par paresse, etc.

Pour parler de cet univers, Fabrice Erre a choisi le chemin le plus direct, le plus apte aussi à s’enfouir véritablement dans l’univers des adolescents confrontés au monde de l’éducation : le strip, rapide, et le texte, tout aussi rapide !

Et puis, surtout, il a choisi le chemin de l’humour ! Un humour bon enfant, un humour " dessin de presse ", avec des réflexions frontales, mais sans jamais éviter les vrais problèmes qui sont ceux de la fatigue, de l‘angoisse, d’un quotidien aux stress innombrables.