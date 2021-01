Le producteur américain Phil Spector décède à l’âge de 81 ans

Le producteur musical américain de légende Phil Spector, est décédé samedi de "mort naturelle" à 81 ans, a indiqué dimanche le Département pénitentiaire de Californie dans un communiqué.

Producteur aux méthodes innovantes, aux manettes derrière des succès comme l’album "Let It Be" des Beatles, Phil Spector était emprisonné pour le meurtre de la comédienne Lana Clarkson, en 2003.

Mais ce qu'on retiendra de lui, ce sont ces méthodes de production innovantes, son fameux "wall of sound", un mur du son fait d'arrangements de cordes en couches superposées pour enrichir la pop. Il a ainsi façonné les succès américains des années 60 d'abord puis des Beatles, d'Ike et Tina Turner, des Ramones ou encore de Leonard Cohen.