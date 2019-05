Le prix de la presse Belfius 2019 récompense Ghizlane Kounda de la RTBF

Le reportage de Ghizlane Kounda sur la communauté juive au Maroc a été diffusé dans Transversales le 15 décembre 2018.

Depuis 2011, l’héritage hébraïque est inscrit dans la Constitution marocaine. Cela veut dire que la culture juive fait partie de l’identité marocaine. Et c’est unique, dans un pays musulman. Les Juifs sont présents au Maroc depuis au moins deux millénaires. Après la Seconde Guerre mondiale, ils ont été nombreux à s'y rendre pour fuir le nazisme.

De 200.000, voire 300.000 en 1945, les Juifs ne sont plus qu'un millier environ aujourd'hui. Et dans ce contexte, le message du Roi Mohammed VI est clair : tous les Marocains doivent se réapproprier cette composante de leur histoire. Du coup, il ne se passe pas un jour dans l’année sans qu’il y ait des rencontres ou des événements pour commémorer et faire connaître la culture juive marocaine aux jeunes générations.

