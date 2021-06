"Le prix de la déraison", "Vlaams Belang, de la victoire à la menace": les prix de la presse Belfius ont récompensé plusieurs productions de la RTBF

Le jury des prix de la presse Belfius s’est réuni virtuellement jeudi matin pour désigner les lauréats de cette année. La RTBF a reçu plusieurs prix, pour l'"#Investigation" intitulé "Vlaams Belang, de la victoire à la menace", de Baptiste Hupin et Stéphanie De Smedt et pour le reportage "Le prix de la déraison", de Safia Kessas. Le podcast "One Coin, Le Réseau", produit par Trends-Tendances et auquel a participé Marie Van Cutsem, journaliste à la RTBF, a également été récompensé.

Dans la catégorie "Print & Web" francophone, le journaliste du Soir Xavier Counasse a été récompensé pour ses analyses quotidiennes des chiffres du Covid-19 depuis le début de la crise.

"Une démonstration argumentée de l’incohérence des chiffres officiels du Covid et des fake news", a souligné le jury.

Le prix de la catégorie "Digital & Interactive" francophone a été décerné à "Un club de foot pour rendre une âme au village", publié par lavenir.net et réalisé par le journaliste Romain Veys. Une production de journalisme de proximité qui retrace l’histoire du club de football local de Bomal, relancé par quelques passionnés.

Le podcast d’enquête en six épisodes "One Coin, Le Réseau", qui relate une arnaque aux cryptomonnaies, a été primé dans la catégorie "Radio & Podcast" francophone. La série a été réalisée par Gilles Quoistiaux avec Marie Vancutsem, Jonathan Rémy et Thibaut Quinet. Elle a été produite par Trends-Tendances avec le soutien du Fonds pour le journalisme, et diffusée également sur La Première. "Une investigation journalistique approfondie, basée sur une construction originale, et enrichie d’un intéressant travail du son", a estimé le jury.

C’est l’épisode du magazine "#Investigation" de la RTBF intitulé "Vlaams Belang, de la victoire à la menace" qui l’emporte dans la catégorie télévision et vidéo francophone. L’enquête a été réalisée par Baptiste Hupin et Stéphanie De Smedt.

