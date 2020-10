Le Prix Belfius de la presse radio et podcast à Milan Berckmans et Transversales

C'est un reportage réalisé lors du 25 ième anniversaire du génocide des Tutsi au Rwanda. Il y a un an et demi, en avril 2019, Milan Berckmans rencontrait 4 jeunes Rwandais. Ici, en Belgique. Mais ils étaient au Rwanda il y a 25 ans. Et même s'ils étaient encore petits lors de ces événements de 1994, ils en ont des souvenirs.

Milan Berckmans leur a donné la parole. Un reportage fort, qui vient d'être couronné du prix de la presse Belfius, dans la catégorie radio & podcast.

"Des témoignages posés avec sensibilité, réalisme et pudeur".

(Ré)écoutez ici le reportage primé :