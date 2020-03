Le pianiste américain McCoy Tyner, légende du jazz et ami de John Coltrane, est décédé

Le pianiste américain McCoy Tyner, un des plus importants du jazz, est décédé vendredi à l’âge de 81 ans, a annoncé son neveu sur Twitter. Membre du quartet du légendaire saxophoniste John Coltrane, il avait enregistré avec lui une trentaine d’albums dans les années 1960, dont les célèbres 'My favorite things' en 1961 et 'A Love Supreme' en 1964.