Le personnel soignant se prépare pour la Grande Manifestaion de la Santé prévue à 13h

Le personnel soignant en a ras-le-bol. Le gouvernement fédéral a promis 600 milllions d’euros pendant la crise du Covid. 400 millions ont été débloqués pour renforcer les effectifs, mais pour ces médecins, infirmier(e)s, sage-femmes, ... ce n’est pas assez.

Ce dimanche à 13h au Mont des Arts à Bruxelles se tiendra la Grande Manifestation de la Santé, organisée par le collectif "La Santé en lutte" qui regroupe des acteurs de terrain et des syndicats. La manifestation se déroulera sous la forme d'une action statique, et elle a été autorisée par la police. Les manifestants sont appelés à emprunter les transports publics en raison des perturbations dues à la course cycliste BXL Tour dans les rues de la capitale.