Le patron de Virgin Richard Branson suit un entraînement d'astronaute

Sir Richard Branson, 67 ans, le patron de Virgin, va suivre un entraînement d'astronaute afin de pouvoir aller dans l'espace dans un avenir pas trop lointain, a-t-il expliqué à la BBC.

Parmi les nombreuses activités lancées par Richard Branson, il y a notamment Virgin Galactic, destinée à promouvoir le tourisme dans l'epace.

"Je vais suivre notamment un entraînement d'astronaute et à la force centrifuge, du fitness et autres choses, afin que mon corps soit prêt à voyager dans l'espace", indique samedi le milliardaire, précisant qu'il est ici question de mois et non d'années. "C'est dans peu de temps, les prochains jours seront très excitants."

Virgin Galactic, fondée en 2004, fait concurrence aux sociétés d'Elon Musk (SpaceX) et de Jeff Bezos (Blue Origin) dans la course commerciale au tourisme dans l'espace. La Russie s'intéresse aussi au créneau, notamment via des voyages très onéreux vers la Station spatiale internationale (IIS) mais cela se ferait par le biais d'infrastructures étatiques.

Un test supersonique mené avec l'engin spatial SpaceShipTwo, lancé au moyen d'un avion, a eu lieu en début d'année et s'est révélé encourageant. En 2014, un accident survenu avec le premier engin spatial de Virgin Galactic avait coûté la vie à un pilote et en avait blessé grièvement un second.