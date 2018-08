Le parcours des défilés de gay pride se parent des couleurs arc-en-ciel sur Google Maps.

L'été, c'est souvent le temps des gay prides. En solidarité avec la communauté LGBTQ+, Google Maps a donc ajouté un petit détail qui fera sourire les aficionados de Mario Kart et ses circuits arc-en-ciel — ceux où la difficulté est la plus élevée. Pour 35 villes, Google a ajouté le parcours de leur gay pride sous forme de route arc-en-ciel.

Il suffit pour cela de taper le nom de la ville où se déroule la gay pride dans l'application (Android ou iOS), et apparaîtra automatiquement le parcours, et les événements tournant autour. Attention que cette nouveauté ne fonctionne que sur mobile, et non sur le navigateur de votre PC.