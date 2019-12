Le parc Josaphat, l'immeuble CBR à Boitsfort, Forest: le Bruxelles du film "Boule et Bill 2"

Demain soir, la Une diffuse le second volet des aventures de Boule et Bill. Sorti en 2017, "Boule et Bill 2" est adapté de la bande dessinée créée par l'auteur belge Jean Roba. Au casting de ce deuxième opus: Franck Dubosc, Mathilde Seigner, Manu Payet, le jeune Charlie Langendries mais également Bruxelles. Notre capitale est omniprésente dans cette comédie franco-belge. C'était déjà le cas dans Boule et Bill (2013) qui avait pris ses quartiers à Ixelles, Uccle, Schaerbeek et les Marolles.

Dans "Boule et Bill 2", les quartiers visités et assez facilement reconnaissables sont ceux du parc Josaphat à Schaerbeek, de Forest National, de Watermael-Boitsfort sans oublier une incursion par Rhode-Saint-Genèse en périphérie bruxelloises. Les premières bandes dessinées date des années 50 et 60 mais l'action des long-métrages se passe dans les années 70. L'architecture bruxelloise, avec ses nombreuses bâtisses Art déco et modernistes colle assez bien avec l'univers de la BD.

La maison de Boule à Rhode-Saint-Genèse

La famille de Boule a quitté son appartement du premier volet pour habiter une belle quatre façades. C'est souvent devant cette maison que le garçon et son copain Pouf se retrouvent. La maison se situe en réalité Drève des Chevreuils, à Rhode-Saint-Genèse.