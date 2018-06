Le mouvement Time's Up publie une vidéo sur le harcèlement au travail

Créé en janvier 2018 par plusieurs célébrités d'Hollywood suite à l'affaire Harvey Weinstein, le mouvement Time's Up lutte notamment contre le harcèlement sexuel au travail. Les membres ont décidé de donner leurs conseils aux travailleurs pour éviter d'être accusé d'harcèlement sexuel ou bien pour les encourager à dénoncer des situations de harcèlement dont ils auraient été témoins.

La vidéo est réalisée par l'actrice américaine Rashida Jones. Les conseils sont donnés par le rappeur Donald Glover, auteur du la chanson "This is america", une vidéo qui dénonce les armes aux Etats-Unis. Les illustrations sont simples avec des personnages avec une tête tout ronde, deux traits de crayons en guise de bras et un un corps légèrement rectangulaire. Le tout en noir et blanc. Des bulles semblables à celles de bandes dessinées viennent souligner les propos. Un design épuré, presque enfantin, mas efficace.

Une histoire de tasse de thé...

En 2015 déjà, un vidéo sur le consentement sexuel du même style a été publiée sur Internet et relayée par la police anglaise. Une capsule visionnée des dizaines de millions de fois sur Youtube et qui compare le consentement sexuel avec une tasse de thé.