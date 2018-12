Le mondial de football et Maurane dans le top des recherches Google en Belgique

Le terme de recherche le plus populaire cette année en Belgique sur le moteur internet Google a été "Coupe du monde 2018", a indiqué mercredi la multinationale américaine.

Cette recherche devance celles des sites de streaming clandestin "hds" et d'une connexion Facebook. On retrouve encore le Mondial de football aux 4e et 9e places de ce top 10, avec les recherches sur ses matches et son calendrier. Au rang des personnalités belges, la chanteuse francophone Maurane, disparue en mai, devance une poignée de Flamands connus, au premier rang desquels le journaliste de VTM Baudewijn Van Spilbeeck, qui a annoncé en début d'année son changement de genre pour devenir Bo Van Spilbeeck.

Côté stars internationales, la disparition du compositeur suédois et "DJ" Avicii a fortement marqué les esprits des internautes. Stan Lee, Charles Aznavour, France Gall et Stephen Hawking n'ont pas été oubliés dans la liste des grands défunts de 2018. Autre événement marquant de 2018 en Belgique, les élections locales du 14 octobre dernier ont suscité énormément de recherches, classant ce thème aux 6e et 8e places des recherches les plus populaires, ainsi qu'au top des recherches débutant par "comment" avec la question "comment voter? " Cette demande devance un mystère beaucoup plus visqueux mais très récurrent d'année en année: "comment faire du slime? "