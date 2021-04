Le monde du rap en deuil: DMX est mort

Le rappeur américain DMX est mort vendredi dans un hôpital de la banlieue new-yorkaise, où il était hospitalisé dans un état critique depuis une semaine. Il avait 50 ans.

DMX, de son vrai nom Earl Simmons, l'une des grandes figures du hip-hop de la fin des années 90 et début des années 2000, avait été hospitalisé vendredi dernier après un infarctus à l'hôpital de White Plains, au nord de New York. Interrogé, son avocat Murray Richman a indiqué à l'AFP qu'il était mort vendredi vers 11 h du matin, confirmant les informations de médias américains.

DMX (Dark Man X) était notamment connu pour ses tubes "Ruff ryders anthem" et "Party up", incontournables des sets de DJ hip-hop dans les boîtes de nuit. Sans oublier "What's my name" tiré de la compilation "Playlist your way". Auteur de huit albums, dont le dernier est sorti en 2015, DMX faisait partie des figures les plus sombres du hip-hop, exposant ses démons intérieurs dans des morceaux. Connu pour ses problèmes de drogue et ses soucis avec la justice, il avait fait une cure de désintoxication en 2019.

Père de 15 enfants, DMX avait aussi eu une carrière d'acteurs et joué dans les films "Romeo must dye" avec Jet Li et la chanteuse Aaliyah mais aussi "Hors limites" avec Steven Seagal.