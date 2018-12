"Le Monde" a-t-il vraiment assimilé Emmanuel Macron à Adolf Hitler ?

La polémique a pris une ampleur quelque peu invraisemblable ce week-end, entre autres après un tweet de la quatrième personne la plus importante, sur le plan politique, en France : le président de l’Assemblée nationale. Richard Ferrand, élu "La république en marche" (LREM), fait un rapprochement entre un montage graphique de la période du IIIe Reich et cette fameuse couverture de "M" et attend des explications.

Cette "Une" introduit un (remarquable) article d’Ariane Chemin qui revient sur les grands évènements de la présidence d’Emmanuel Macron, les "splendeurs et les misères" vus depuis la "plus belle avenue du monde". De l’investiture aux gilets jaunes, en passant par le défilé du 14 juillet 2017 en présence de Donald Trump, ou encore la "fête" après la victoire en Coupe du monde où le bus des "Bleus" ne restera que 20 minutes sur les "Champs", là où 20 ans plus tôt "France 98" avait festoyé quatre heures avec les supporters.

Cet article, publié vendredi matin, a suscité nombre de commentaires élogieux. La "Une" du magazine, présentée en même temps que le journal samedi en début d’après-midi, a donc provoqué une tornade sur Twitter.

Sur cette image, le rouge, le blanc et le noir (les couleurs du drapeau nazi), la posture de Macron, pourraient, pour certains, faire penser à une iconographie de type nazie ou en tout cas constitue un "amalgame nauséabond " comme le tweete Gilles Le Gendre, le chef de groupe LREM à l’Assemblée nationale. La typo du "m" et de "le magazine" de type gothique, enfoncent le clou, d’après certains pourfendeurs du quotidien vespéral, pour qui "Le Monde" fait bel et bien un "Point Godwin" entre Emmanuel Macron et Adolf Hitler.

Excuses et explications

Le tourbillon de tweets, samedi soir, a provoqué, en fin de soirée, la publication par Luc Bronner, le directeur de la rédaction du "Monde" d’un très court article. Luc Bronner y présente les excuses du "Monde" à ceux qui ont été choqués par des intentions graphiques qui ne correspondent évidemment en rien aux reproches qui nous sont adressés. " Le directeur explique ensuite comment la couverture du magazine " faisait référence au graphisme des constructivistes russes au début du XXe siècle, lesquels utilisaient le noir et le rouge. La couverture s’inspire par ailleurs de travaux d’artistes, notamment ceux de Lincoln Agnew, qui a réalisé de nombreux sujets graphiques pour M le magazine du Monde. " Et le journal de publier d’anciennes " Unes " du magazine.