"Le Monde", 75 ans au cœur de l'actualité du monde

Le quotidien "Le Monde" fête aujourd'hui ses 75 ans. Le quotidien célèbre son anniversaire dans une édition spéciale. Fondé par Hubert Beuve-Méry en 1944 à la libération, il est devenu au fil du temps un journal de référence en France. Le dernier quotidien dit du "soir" a parfois été présenté comme de centre gauche, une affirmation récusée par la journal lui-même qui a toujours revendiqué un traitement non partisan.

Originellement, le général de Gaulle a encouragé la création de ce journal issu de la libération pour doter la France d'un journal de prestige vers l'étranger et qui permettrait de transmettre une voix "officieuse" du pays. C'est sous l'impulsion d'Hubert Beuve-Méry que le quotidien s'émancipe progressivement et gagne son indépendance rédactionnelle notamment durant la guerre froide et la guerre d'Indochine. Au début des années 60, "Le Monde" connaît une diffusion en très forte expansion qui va tripler en 20 ans. Entre 1960 et la fin des années 1970, le nombre d'exemplaires est passé de 137.433 à près de 500.000 ventes par jour.