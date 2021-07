Le manager de Britney Spears démissionne après 25 ans

Larry Rudolph, manager de la pop star américaine Britney Spears depuis près d’un quart de siècle, a démissionné, ont rapporté mardi plusieurs médias américains.

"Cela fait plus de deux ans et demi que Britney et moi n’avons pas discuté. À l’époque, elle m’a dit vouloir prendre une pause pour une période indéterminée", a écrit Larry Rudolph dans une lettre adressée aux tuteurs de Britney Spears, son père James Spears et Jodi Montgomery. La missive a été publiée par le magazine Deadline et son contenu confirmé par plusieurs autres médias américains.

Larry Rudolph a également affirmé que Britney Spears lui avait confié qu’elle avait l’intention de mettre un terme à sa carrière. "En tant que manager, je pense qu’il est dans l’intérêt de Britney que je démissionne de son équipe puisque mes services professionnels ne sont plus nécessaires", a-t-il encore écrit.

L’homme travaillait depuis le milieu des années 1990 pour la pop star, dont les chansons "Baby One More Time" (1998), "Oops !…. I Did It Again" (2000) et "Toxic" (2004) ont été couronnées de succès.

L’annonce de cette démission intervient au milieu d’une bataille juridique concernant la tutelle judiciaire dont la chanteuse de 39 ans fait l’objet depuis 2008.