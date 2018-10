Le leader du groupe Radiohead appelle à protéger l'Antarctique dans une nouvelle chanson

Thom Yorke, le leader du groupe Radiohead, a sorti un nouveau titre, en collaboration avec Greenpeace, dans lequel il appelle à préserver un Antarctique "brut et sauvage", a annoncé jeudi l'association de défense de la nature.

Le morceau instrumental de quatre minutes, baptisé "Hands Off The Antarctic", ce qui signifie "Pas touche à l'Antarctique", est dévoilé vient en soutien de la campagne de Greenpeace pour préserver le "vaste sanctuaire" d'1,8 million de mètres carrés que représente l'océan antarctique. Cet endroit est le répère de nombreux pingouins, baleines et de la vie sauvage en général. "Il y a certains endroits sur cette planète qui sont destinés à rester sauvages et vierges de l'empreinte humaine", a commenté le chanteur britannique de 50 ans. "Ce qu'il se passe en Antarctique nous affecte tous, c'est pourquoi nous devrions le sauvegarder."

La vidéo de "Hands Off The Antarctic" reprend des images en noir et blanc de paysages et d'animaux sauvages, rassemblées au cours d'une expédition de recherche en Antarctique de trois mois menée par Greenpeace au début de l'année.

La protection du Continent Blanc est à l'agenda de l'Antarctic Ocean Commission qui se tiendra à Hobart en Tasmanie du 22 octobre au 2 novembre, précise Greenpeace. L'étendue appelée à être protégée correspond à cinq fois la taille de l'Allemagne.