Le lancement officiel du DAB+, c'est aujourd'hui

Petite révolution pour vos radios en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est aujourd'hui qu'a lieu le lancement officiel d’un nouveau standard de diffusion: le DAB+.

Cette nouvelle norme numérique va progressivement remplacer la FM, et son tuner analogique. Les postes de radio et autoradio supportant le DAB+ sont déjà commercialisés depuis plusieurs années. Première différence, les stations apparaissent désormais par ordre alphabétique sur un écran. "Les consommateurs vont pouvoir rechercher leurs stations par leur nom. Ils ne devront plus connaître la fréquence par coeur", annonce Julien Defrance, ingénieur du son.

Le DAB+ marque également la fin des interférences : avec le numérique, le son est désormais clair et cristallin.

Malgré ces avantages incontestables, la norme DAB+ souffre encore de quelques lacunes : plusieurs secondes sont parfois nécessaires pour se connecter à une station, et les radios de moindre envergure ne sont pas encore disponible. "On assiste à une période de transition, confirme Julien Defrance. Soit ces petites stations vont se diriger vers le DAB+, soit elle iront vers la diffusion par internet."

Quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude : les postes DAB+ restent également compatibles avec la norme FM, pour laquelle la Belgique n'a pas encore programmé la disparition éventuelle.