Le juriste et chroniqueur musical, François Jongen, nouveau directeur de TV Lux

Le conseil d’administration de TV Lux a désigné ce 22 juin, le juriste et homme des médias, François Jongen, comme nouveau directeur général de la télévision locale, a annoncé lundi soir TV Lux. Il prendra ses fonctions à la tête de la télévision locale de la province de Luxembourg le 1er septembre.

François Jongen cumule une double expérience professionnelle. En tant que juriste, il s’est spécialisé, tant comme académique (notamment comme chargé de cours à l’UCL) que comme avocat, dans les questions de droit public et en droit des médias. Mais sous le pseudonyme de Nicolas Blanmont, il a aussi une expérience de chroniqueur musical en presse écrite, en radio et en télévision (RTBF). La nomination de François Jongen intervient au terme d’une procédure lancée en février dernier et qui a été ralentie par le confinement. L’actuel directeur, Pascal Belpaire, venu lui de la presse écrite et à la tête de TV Lux depuis 11 ans, avait formulé au début de cette année son souhait de passer la main.

La télévision locale précise que François Jongen en tant que "fervent défenseur" du service public de l’audiovisuel est "convaincu du rôle spécifique que les télévisions locales doivent jouer dans cette perspective".

"En tant que directeur général de TV Lux, il aura à cœur de maintenir cette spécificité et, tout en consolidant les collaborations avec les autres télévisions locales et la RTBF, de protéger son indépendance et son autonomie", précise aussi le communiqué de la télévision locale.

François Jongen est par ailleurs président de l’I.A.D. (Institut des Arts de Diffusion) de Louvain-la-Neuve.