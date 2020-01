Le journaliste et critique gastronomique Sébastien Demorand ("MasterChef") est décédé

Médiatiquement, c'est l'émission "MasterChef" (TF1) qui l'a fait connaître du grand public. Ses allures de dandy et ses saillies verbales avaient fait mouche (grâce aussi aux commentaires des autres juré: les chefs Yves Camdeborde et Frédéric Anton) et propulsé l'émission vers des sommets d'audiences. Mais Sébastien Demorand, c'était bien plus que ça. Le journaliste et critique gastronomique français est décédé ce mardi d'une longue maladie dans un hôpital de Villejuif (banlieue parisienne), comme l'indique lepoint.fr.

Le journaliste avait 50 ans. Né à Harare (ancienne Rhodésie du Sud, à présent Zimbabwé), ce fils de diplomate a débuté sa carrière de journaliste au micro d'Europe 1. Il se lie ensuite à une sauce gastronomique à l'aube de l'an 2000, lorsqu'il intègre le prestigieux Gault et Millau. Il coopère ensuite avec différents médias, comme le Parisien ou RTL. En 2004, c'est lui qui, dit-on, inventa le terme "Bistronomie" (mélange de "bistro" et de "gastronomie"). Son goût pour la bonne bouffe le conduira après donc dans les studios de télévision et auprès des fourneaux d'établissement qu'il ouvrira à Paris en 2017.

Il est le frère du journaliste Nicolas Demorand (Libération, France Inter,...)