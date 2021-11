Le journal polonais Gazeta contacte Brussels Airlines à propos de son nouveau logo "presque identique"

Ce logo, c'est l'agence Today qui l'a élaboré, mais au sein de toute une identité visuelle qui correspond au repositionnement locale et international de la compagnie: "C'est un processus lancé il y a deux ans, avant le Covid, explique Michel Moriaux, responsable marketing. On voulait développer une nouvelle vision pour la compagnie, et voir comment positionner la marque de façon plus cohérente car on avait jusque là un positionnement différent en Belgique et à l’étranger".

L'agence de communication TBWA a piloté le projet mais c'est Today qui s'est occupé de tout ce qui concerne l'image, pas seulement le logo, mais l'image de marque, et les déclinaisons des différents visuels. "C'est cette agence qui a travaillé sur ce repositionnement pour renforcer l’aspect belge, mais sans être trop drastique sur le changement: on a voulu garder les couleurs, le nom, les boules rouges… Le mot Brussels est désormais plus en avant, et le logo est plus adapté à des déclinaisons sur les supports digitaux notamment".