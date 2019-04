Le journal Le Soir fait peau neuve dès ce mardi

Nouvelle maquette, nouveau slogan, nouveau supplément, nouvelle hiérarchisation des informations: c'est sous une nouvelle formule que le journal Le Soir sera publié à partir de mardi. Parallèlement, le quotidien proposera une offre en ligne renforcée.

"On se rend compte que quand on fait des dossiers, suppléments, de l'opinion, des longs formats, on a des retours très positifs de nos lecteurs. Je pense que dans le journalisme moderne, apporter de la profondeur, du décryptage et de l'explication est quelque chose qui fonctionne dans la presse", explique le rédacteur en chef Christophe Berti.

Sélection d'articles de journaux européens

Sous le slogan "Repensons notre quotidien", Le Soir ambitionne d'offrir "une information plus claire, plus hiérarchisée et plus profonde", d'après son directeur général Olivier De Raeymaeker, cité dans un communiqué.

Les rubriques actuelles seront maintenues mais les "priorités du jour" et les chroniques seront mieux mises en avant.

Chaque samedi, un nouveau supplément intitulé Léna proposera une sélection d'articles de journaux européens comme El Pais, La Repubblica, Die Welt ou la Tribune de Genève. "Nous voulons mieux marquer notre identité européenne et mieux utiliser l'incroyable richesse journalistique que nous procure notre collaboration à travers LENA, la Leading European Newspaper Alliance", souligne Christophe Berti.

Le Soir+, plateforme numérique réservée aux abonnés, sera également enrichie.

"Rigueur, indépendance et contenu"

Selon lui, il faut que le journalisme évolue avec la manière dont les personnes consomment l'actualité aujourd'hui. Et ce qui compte, "c'est la qualité et le contenu". "Vous pouvez attirer les gens avec le marketing, un bon article ou un bon sujet, mais pour les garder il faut apporter de la rigueur, de l'indépendance et du contenu. Le leitmotiv pour l'ensemble de la rédaction du Soir, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Mais ce qu'on veut faire on veut bien le faire et on veut apporter une différence nette sur ce qu'on décide de mettre comme priorité."

Ces évolutions tiennent compte des besoins des annonceurs, avec des supports papier et numérique réellement complémentaires aussi d'un point de vue publicitaire, ajoute M. De Raeymaeker.

A l'occasion du lancement de la nouvelle formule, Le Soir sera gratuit dans tous les points de vente belges ce mardi.