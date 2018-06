Le jeu vidéo comme outil d'apprentissage: même les grandes licences s'y mettent

Le jeu vidéo est omniprésent, qu’il soit sur notre écran de télévision, de pc ou de smartphone. Et nombre d'entre nous sommes des joueurs, assidus ou occasionnels, du dimanche ou entre deux métros. Oui oui, même vous-là, qui nous lisez et qui ne vous considérez pas comme un joueur, n’avez-vous jamais aligné des bonbons sur Candy Crush, envoyé valser des oiseaux sur des cochons sur Angry Birds, ou encore envoyé vos troupes en décimer d’autres dans Clash of Clans ?

Le jeu fait partie intrinsèque de la culture humaine : il amuse, détend, permet de développer de nouvelles capacités… et peut rendre la transmission de connaissances et de compétences plus agréable. Le jeu vidéo sort donc petit à petit de la bulle du divertissement pur, pour venir se greffer à d’autres finalités. C’est ce que l’on appelle la gamification, comme nous l’explique Laurent Tricart, directeur de l’innovation à Plaine Images, un site dédié aux industries créatives, qui a organisé Game All Over, un événement dédié à la gamification.