Le jeu "Harry Potter: Wizards Unite" est disponible en Belgique

Vous attendez désespérément votre lettre d’admission à Poudlard depuis de nombreuses années… Réjouissez-vous, vous allez enfin pouvoir vous la jouer apprenti sorcier.

"Harry Potter : Wizards Unite", a enfin débarqué en Belgique ce samedi 22 juin. Niantic, en collaboration avec Warner Bros, avait au départ lancé le jeu dans un nombre de pays limité le 21 juin. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne.

Pour rappel, ce jeu Harry Potter reprend le concept de Pokemon Go et utilise la réalité augmentée. Les joueurs incarnent un élève de l’école de sorcellerie de Poudlard. A cause d’une "calamité", la frontière entre le monde des sorciers et celui des moldus se retrouve brouillée. Des créatures magiques et des sorciers apparaissent chez les moldus.

L’utilisateur, via la caméra de son téléphone, les voit apparaître et peut dès lors les capturer en utilisant des sortilèges. Il faut évidemment se déplacer dans le monde réel pour trouver de nouveau objets et personnages.

Vous pourrez aussi croiser sur votre route des Détraqueurs, Harry Potter et toute sa clique, Dumbledore ou encore réaliser des potions, apprendre des nouveaux sorts, rencontrer des "mystères" et découvrir des petits bouts d’histoire venant enrichir l’univers d’Harry Potter.