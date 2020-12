Le jazzman et compositeur de musiques de film français Claude Bolling est décédé

Il a composé des musiques de films dont les plus célèbres sont "Borsalino" (1970) de Jacques Deray, avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, mais aussi "Le Magnifique", "Lucky Luke", ou encore "Les Brigades du Tigre".

Né à Cannes le 10 avril 1930, il quitte Paris pour Nice pendant l’Occupation et suit l’enseignement de Marie-Louise "Bob" Colin, pianiste, trompettiste et batteuse dans un des nombreux orchestres féminins à la mode dans l’entre-deux-guerres. Elle l’encourage à revenir à Paris où il crée son premier orchestre à 16 ans et enregistre son premier disque à 18 ans.

Le pianiste de jazz, chef d’orchestre et compositeur français Claude Bolling est décédé à l’âge de 90 ans. Il avait écrit de nombreuses musiques de films comme celle de "Borsalino" et arrangé "La Madrague", célèbre chanson de Brigitte Bardot.

Ce touche-à-tout a multiplié les expériences en mariant un trio de jazz à un soliste classique. Il a composé et enregistré notamment "Suite pour Flûte et Jazz Piano Trio" avec le célèbre flûtiste français Jean-Pierre Rampal, une œuvre qui a battu des records de présence dans le classement Billboard aux Etats-Unis (530 semaines) et mené Claude Bolling jusque sur la scène du Carnegie Hall de New York.