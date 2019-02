Le hip-hop fête ses 40 ans… et a droit à un musée pour l'occasion

C’était en 1979. Le « Rapper’s Delight » est le premier succès rap de l’histoire. Mais quand les membres du groupe Sugarhill Gang l’enregistrent, ils sont loin de se douter qu’ils vont propulser le genre au rang de culture planétaire.

« J’aurais jamais cru que ça prendrait de telles proportions. A l’époque, on nous décourageait de faire du hip-hop, personne ne respectait ça », explique à l’AFP Grandmaster Caz, l’un des pionniers du rap aux Etats-Unis et co-auteur de ce tube entré dans l’histoire.

« Rapper’s Delight » permet au monde entier de découvrir un genre nouveau et de graver dans le vinyle cette musique née dans les « block parties » du quartier new-yorkais du Bronx. « Avoir enregistré en studio est la chose la plus intelligente qu’on pouvait faire pour le hip-hop », se remémore pour l’AFP Master Gee, l’un des trois rappeurs de Sugarhill Gang. « Commercialement, on était les premiers. C’est comme si on avait marché sur la Lune », explique le chanteur, aujourd’hui âgé de 57 ans.

Des récompenses et des filles

Le morceau s’est vendu à des millions d’exemplaires à travers le monde et a même eu l’honneur d’être introduit en 2011 à la très prestigieuse Bibliothèque du Congrès de Washington. C’est donc très logiquement à quelques minutes de là que s’est ouvert le musée du hip-hop. Un musée éphémère où sont exposées plusieurs centaines de micros dédicacés, disques de platines, produits dérivés, posters… La parfaite représentation de 40 ans d’histoire, dont les trois acolytes Hen Dogg (décédé depuis), Wonder Mike et Master Gee sont à l’origine.

« Je voulais juste avoir un rencard avec une fille ! », se souvient Master Gee. « J’étais au lycée, je rappais à des fêtes de mon quartier. Je voulais juste me décrire pour m’assurer que les gens sachent qui j’étais. »

A l’époque, le hip-hop est une culture balbutiante dont le rap est l’expression musicale et qui tourne autour de quatre éléments : la danse, le graffiti, le « MCing » (la manière de rapper) et le « DJing » (la maîtrise des platines).

Pour enregistrer « Rapper’s Delight », Sugarhill Gang se permet de reprendre la célèbre ligne de basse de « Good Times », le tube du groupe de disco Chic, également utilisée en 1980 par Queen dans « Another One Bites the Dust ».

« Avant de rapper, j’étais un D.J. et le disco était à la mode à l’époque. Il y avait le funk avec des artistes comme Parliament Funkadelic, Nile Rodgers… On prenait des éléments dans toutes les musiques autour de nous », se souvient Master Gee.

A ses débuts, le rap est festif et aborde des thèmes légers, comme la fête, la drague et l’amour de cette musique, medium utilisé par une minorité noire et discriminée pour s’exprimer. « C’était une libération, un nouveau moyen marrant de s’exprimer », rembobine Grandmaster Caz, qui, du haut de ses 57 ans, continue d’arborer avec fierté ses chaînes « bling-bling ».