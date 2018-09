Le héros de bande dessinée Alix, fête ses 70 ans et s'expose pour l'occasion

De tous les personnages qui occupent le panthéon de la bande dessinée mondiale, Alix est assurément une figure à part. Avec ses 12 millions d’albums vendus, sa traduction en 15 langues, il a conquis le monde.

On célèbre en ce mois de septembre l'anniversaire de ce héros virtuel avec un exposition au Musée Royale d’Art & d’Histoire.

La première bande dessinée était publié il y a 70 ans sous forme de feuilleton dans le Journal de Tintin.

C'est en 1948, que cette série de bande dessinée trouve son origine sous la plume de Jacques Martin chez Casterman.

On y découvre les aventures d'Alix, un esclave d'origine gauloise devenu citoyen de romain et proche de César. On suit ses péripéties à Rome, en Gaule, en Mésopotamie, Afrique et Asie Mineure.

Alix est aujourd’hui reconnu comme le véritable précurseur de la "bande dessinée historique". Derrière ce vocable un peu flou, il faut reconnaître à Jacques Martin d’avoir été le premier à attacher à la vraisemblance historique une importance déterminante dans la conception de ses récits.