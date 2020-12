Une nouvelle édition du Guide du zizi sexuel est parue, il y a quelques semaines. De nouveaux concepts bien dans l’air du temps, comme le cyberharcèlement ou la pornographie en ligne, y font leur entrée. Mais le petit héros de BD, à la célèbre mèche verticale, réussit une nouvelle fois son coup en ajoutant juste ce qu’il faut d’humour pour expliquer ces idées complexes. Le Guide du zizi sexuel révolutionne toujours l’éducation sexuelle offerte aux enfants, même si cela fait grincer sérieusement quelques dents. Un chiffre suffit à donner une idée précise de l’impact du Guide du zizi sexuel sur la manière dont on parle sexualité avec les enfants. Le dessinateur Zep, père de Titeuf, en a vendu 15 millions d’exemplaires dans le monde. Des chiffres dignes d’un best-seller. Et pourtant, avouons-le, le thème n’est pas facile, il suffit de se souvenir de la douce appréhension qui s’emparait de nous lorsqu’il fallait parler spermatozoïdes, clitoris ou orgasme avec nos enfants, pour s’en rendre compte… Mais voilà, Titeuf est un magicien, il parle de tout cela avec sérieux et précision, mais en enrobant le tout dans une légèreté qui donne le sourire. Les gags de Zep dérident tout le monde. Titeuf est, en fait, un éducateur idéal.

Le guide du zizi sexuel : quand Titeuf révolutionne encore l’éducation sexuelle - © Tous droits réservés

Titeuf n’est pas qu’un pov’slip "Titeuf est parfait comme conseiller. Il est souvent celui qui comprend le moins bien les choses. Il est celui qui ose poser les questions les plus débiles, parce que les autres se disent qu’ils n’oseront jamais demander ça, de peur de passer pour un naze. En plus, la plupart du temps, il comprend les explications de travers, ce qui est aussi rassurant. Avoir un compagnon qui comprend toujours tout de travers, ça permet de rire de nos propres incompréhensions et de se rassurer en jouant l’autodérision. A cet âge, pour traverser l’enfance et l’adolescence, le rire, c’est une arme essentielle". Cette recette décrite par Zep existait déjà dans les précédentes éditions du guide. Mais dans cette nouvelle formule apparaissent des thèmes plus contemporains. "N’oublions pas que la première édition est sortie il y a presque 20 ans, au moment où les téléphones portables servaient uniquement à téléphoner…", rappelle Zep. "Aujourd’hui internet est au cœur de leur vie et ils sont donc exposés aux images pornographiques que l’on y trouve. Ils ont une image de la sexualité assez confuse. Il faut donc y mettre une autre sensibilité, un autre récit."

"On parle également des genres, de bisexualité, de transsexualité. On aborde ce nouveau vocabulaire qui permet de mettre des mots sur des sensations et des sentiments. On évoque aussi le consentement en rappelant que c’est difficile de s’aimer soi-même, quand on est adolescent, et que le consentement passe par l’estime que l’on a de soi. Si on ne s’aime pas, on va aller chercher l’amour chez les autres, quitte à faire des choses dont on n’avait pas vraiment envie. Ces choses vont nous blesser après coups. Et je ne parle pas là de viol, parfois ce sont des petites choses. Mais en s’accumulant, elles abîment notre personnalité…" Evidemment, ce discours très spontané autour "des choses du sexe" ne plaît pas à tout le monde. Par le passé déjà, Zep avait eu des ennuis avec des mouvements conservateurs catholiques lors d’une exposition consacrée au guide du zizi sexuel, à la cité des sciences à Paris. Mais c’est en 2016, en Amérique du Sud, que les choses se sont emballées…

Le zizi et le président en élection Un ami de Zep, lui présente un jour, une vidéo publiée sur la page Facebook, d’un homme politique brésilien. Il brandit le guide du zizi sexuel comme s’il s’agissait d’un livre de maléfices, et éructe toute sa rage contre Titeuf et ses explications. "La première fois que j’ai vu une vidéo de lui, je ne savais pas qui c’était. Je ne comprenais pas ce qu’il disait puisque je ne parle pas portugais, mais je comprenais bien, à son visage, qu’il ne faisait pas la promo du livre et qu’il était très fâché. J’ai aussi vu qu’il avait des millions de followers, et que c’était donc un leader d’opinion". L’homme politique si enragé contre le guide du zizi sexuel, c’est le leader d’extrême droite brésilienne, Jair Bolsonaro. Il présente le livre comme une tentative de la gauche de pervertir la jeunesse brésilienne, parce qu’il serait distribué dans les écoles. Il évoque un outil destiné à produire des pédophiles et des gays… "C’est devenu encore plus violent un peu plus tard, nous précise Zep. Lors du débat pour les élections présidentielles, il a sorti le guide sur le plateau de télévision, invitant les parents à éloigner les enfants de l’écran. Et il a une nouvelle fois expliqué que le guide du zizi sexuel faisait partie d’un complot gay de la part du gouvernement de gauche sortant pour pervertir les enfants. C’est quand même incroyable de se dire que cela a été un de ses principaux arguments de campagne et qu’il a été élu…"

Et le plaisir, alors ! Selon ZEP, ce qui gêne peut-être les plus conservateurs des lecteurs du zizi sexuel, c’est une dimension un peu particulière, que l’on ne retrouve pas dans les autres ouvrages destinés à appuyer l’éducation sexuelle des enfants : la notion de plaisir. " Nous n’hésitons pas à dire que le sexe participe au bonheur et à l’épanouissement " avance ZEP, " c’est vachement important. Quand on a fait la première édition avec l’illustratrice pour enfant Hélène Bruller, on s’est rendu compte que la sexualité rimait surtout avec danger. On avait tellement axé l’éducation sexuelle autour de la prévention qu’on en avait fait un sujet quasi dangereux. On a voulu changer ce discours et rappeler toute l’importance de la dimension de plaisir. " Cassez les codes, osez parler de tout, moquez-vous de vous-même, nappez le tout d’un talent de dessinateur confirmé et vous aurez la recette du guide du zizi sexuel. Un livre qu’il faut absolument laisser traîner entre toutes les mains.