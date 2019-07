Le Football – Le regard analytique et politiquement incorrect d'un dessinateur de bd…

Bastien Vivès, c’est de la bande dessinée… Mais c’est aussi de l’humour, de l’observation, et, dans ce livre-ci, une vision sans concession du football/fric/spectacle ! Il dessine ce que bien des gens pensent tout bas !

le football - © Shampoing

A 35 ans, Bastien Vivès est un de ces auteurs qui osent ruer dans les brancards de la routine éditoriale et du " bien-pensant ", en nous racontant des histoires qui s’écartent résolument des sentiers battus. " Une Sœur ", " Le Chemisier ", " Attention Chien Méchant ", " Petit Paul ", autant de livres qui, ces dernières années, ont marqué le neuvième art… Des livres qui n’hésitaient pas à s’enfouir dans le monde du désir charnel, de l’érotisme le plus débridé, de la violence la plus répugnante, mais aussi dans le quotidien vécu à taille humaine.

Et donc, ce dessinateur qui est sans doute un des plus doués de sa génération, s’attaque (le mot est bien choisi !...) au football, ce sport qui électrise les foules et crée des gradins remplis de moutons bêlant tous dans la même direction !